Jendouba : Inauguration d’un centre de médecine chirurgicale (retour en photos)

Le président Kaïs Saïed a inauguré le nouveau centre de médecine chirurgicale et des urgences à Jendouba qui a été achevé en 6 mois dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et les Émirats arabes unis.

Le président de la République a visité les différents départements de cet établissement hospitalier pluridisciplinaire et s’est entretenu avec son personnel médical, paramédical et administratif, mais aussi avec un certain nombre de patients qui y résident.

Kaïs Saïed souhaite voir la levée de tous les obstacles, faisant référence au projet de l’hôpital de Kairouan qui n’est pas encore achevé. Il a souligné qu’un tel retard est inacceptable et ne peut pas être justifié par la durée des études.