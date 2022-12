Le président de la Chambre nationale du commerce en détail de volailles annonce que les prix de la volaille vont diminuer à l’occasion de la clôture de l’année. Il a expliqué que cette décision émane d’une société nationale qui a compte réduire les prix à la distribution.

Le prix du poulet au kilogramme se situe actuellement entre 7 et 8 dinars et celui d’escalope entre 14 et 15 dinars.