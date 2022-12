Une nouvelle vague de Coronavirus menace la Tunisie en janvier

Une nouvelle vague de Coronavirus menace la Tunisie ! C’est ce que le comité scientifique de lutte contre la propagation du coronavirus en Tunisie a indiqué dans une déclaration. Il a mis en garde contre l’émergence d’une nouvelle vague du virus et appelé les citoyens à se faire vacciner pour renforcer l’immunité et prévenir la transmission des infections en prévision d’une hausse attendue des contaminations en janvier prochain.

Le président directeur général du centre national de pharmacovigilance, président du Comité de veille scientifique de la vaccination Covid-19 et membre du comité national de lutte contre le coronavirus, Riadh Daghfous a annoncé le démarrage, cette semaine, de la vaccination contre les souches Omicron BA4 et BA5 actuellement dominantes en Tunisie, appelant les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes souffrant d’immunodéficience, les personnes âgées et celles qui ont reçu la dernière dose de vaccin il y a plus de 6 mois à se faire vacciner.

Il a indiqué que la période actuelle est propice pour recevoir un rappel vaccinal et renforcer l’immunité acquise par la vaccination, soulignant que l’augmentation des contaminations n’est pas préoccupante et que le nombre de décès est stable à l’heure actuelle.

Il a souligné que le comité mondial a suivi, lors de sa réunion périodique d’hier, l’évolution de la situation épidémiologique mondiale, et a axé ses travaux sur les nouveaux sous-variants d’Omicron découverts en Chine et en France, qui ont provoqué une augmentation des cas. Daghfous a appelé les citoyens, à l’occasion des fêtes de fin d’année à respecter les mesures préventives, à aérer les espaces clos et à porter un masque en raison de la propagation de la Bronchiolite chez les enfants et des virus saisonniers.

