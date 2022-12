La Startup Tunisienne MILLESIMA TECHNOLOGIES annonce sa levée de fonds de 1.5 millions de dinars. Ces fonds levés auprès de BH Equity société d’investissement à capital risque filiale de BH BANK, opérant dans le capital investissement depuis 1997 et d’une entreprise privée vont contribuer au lancement de la plateforme MYVIOO.

la plateforme MYVIOO permet aux entreprises et organismes d’avoir une ou plusieurs chaînes VOD (vidéos à la demande) et Streaming live, 100% personnalisable et privative. L’accès aux chaînes peut être payant ou gratuit. Elle permet notamment de proposer des espaces publicitaires gérés 100% par les propriétaires de la chaîne.

MILLESIMA TECHNOLOGIES, créatrice de l’idée, est une Startup Tunisienne, labellisée StartupAct, spécialisée dans la technologie de datas et flux vidéo en streaming et VOD. M-Technologies est le pari de deux femmes qui ont osé et d’un CEO qui a cru en leurs idées. Elle a vu le jour en 2021, mais son histoire a commencé bien avant.

L’aventure a débuté avec MILLESIMA EVENTS, une société d’événementiel, qui a été affectée par la crise sanitaire. Monsieur Haythem Dridi, CEO de Millesima, a dû s’adapter et créer une alternative basée sur le digital pour pallier l’arrêt des évènements en présentiel : l’idée de MILLESIMA TECHNOLOGIES a germé. Et c’est sous la direction de Mme Inès Bourgou et de Mme Imen Ben Fradj respectivement CEO et CTO de l’entreprise, que la division s’est transformée en une startup autonome, dont l’équipe gestionnaire est constituée à 80% de femmes.

« Dans la technologie nous sommes perpétuellement en situation de formation et de découverte. Chez Millesima nous avons toujours cru en nos collaborateurs et leurs idées innovantes, la naissance de ce projet en est la preuve et aujourd’hui de simple salariée, je suis devenue CEO et cofondatrice de M-Technologies qui prend son envol grâce au soutien et la confiance de nos investisseurs » INES BOURGOU CEO MILLESIMA TECHNOLOGIES.

En 2022 la part de la vidéo dans le traffic internet mondial entre streaming et téléchargement de vidéos est de plus de 82%. Diffuser, gérer et monétiser les vidéos LIVE & VOD est devenu une question impérative à l’entreprise afin de rentabiliser et impacter positivement son environnement. C’est à partir de ce constat que MYVIOO a vu le jour, créant la première plateforme du genre en Tunisie.

M-Technologies doit, notamment, son développement à des partenaires qui ont accompagné l’entreprise tout au long de ce processus de lancement et de financement, à l’instar de Mr Brahim Turki, l’expert accompagnateur des startups qui a travaillé pour l’obtention du label startup Act, et de Mr Maher Hammami l’expert-comptable qui l’a accompagné dans cette levée de fond et à toute l’équipe de BH EQUITY.

M-Technologies a d’abord été la solution à une crise et elle a évolué pour devenir une startup avant-gardiste. L’agilité a transformé l’impasse en opportunité et l’opportunité en création inédite. Grace à cette levée de fond le paysage des technologies en Tunisie va faire un pas en avant.

Tekiano avec communiqué