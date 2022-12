Campagne de sensibilisation de l’ASR à l’occasion des fêtes de Fin d’année

La Campagne de sensibilisation de l’ASR (association des Ambassadeurs de la Sécurité Routière) est lancée à l’occasion de la fête de Fin de l’année. La campagne digitale de l’ASR cible les jeunes sous le slogan : Si Vous Tenez à la Vie …Oubliez l’alcool Au volant



L’association avance des chiffres alarmants: 50% des jeunes entre 15-35 ans sont victimes des accidents de la route, ces statistiques ne cessent d’augmenter vu la nonchalance de nos jeunes sur la route suite à la conduite irresponsable et le non-respect du code de la route et la sous-estimation des risques.

C’est bien dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention contre les accidents graves de la route qui peuvent survenir à l’occasion de la fête de fin d’année que les ambassadeurs de la sécurité routière ont lancé cette campagne d’alarme sur les réseaux sociaux qui cible nos jeunes afin de les sensibiliser contre le risque alarmant de boire de l’alcool et de tenir le volant pour se déplacer sur la route car on tient bien à ce que cette fin d’année ne soit pas la fin de la Vie de certains qui vont courir ce risque .

Alcool et conduite : informations –clés

⦁ Une personne qui a bu à 8,5 fois plus de risque d’être responsable d’un accident mortel.

⦁ La consommation d’alcool avant de prendre le volant doit être aujourd’hui Considérée avec sévérité car il s’agit là du comportement le plus dangereux sur les routes.

⦁ La consommation d’alcool permet des transgressions et des prises de risque que l’on n’aurait jamais réalisées en pleine lucidité.

⦁ Il faut savoir que plus une personne a bu et plus elle deviendra ingérable et perd tout raisonnement logique.

⦁ Plus une personne a bu plus elle peut faire des infractions : la vitesse excessive, le non-respect des règles de priorité… et cela dans la majorité des cas peut causer des accidents tragiques.

Afef Ben Ghenia, Présidente de l’ASR