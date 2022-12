La légende Pelé est mort , décès du roi du Football (réactions)

La légende Pelé est mort, le Roi est parti, le meilleur joueur de football de tous les temps, celui qui a inspiré des millions de jeunes footballeurs aussi bien professionnels que amateurs et même ceux frappant le ballon dans des terrains vagues au fin fond du monde.

Pelé s’est éteint dans son pays le Brésil dans l’hôpital de Sao Paulo, jeudi 29 décembre 2022, ou il se se battait contre un cancer de côlon depuis pas mal de temps.

Le brésilien Pelé, 82 ans , triple champion du monde de football (1958, 1962 et 1970) , élu l’athlète du siècle par le comité olympique international, un sportif exemplaire, une humilité et un sourire légendaire, le meilleur buteur de tous les temps, le mythique N°10 !

Depuis l’annonce de la mort du roi du football , les hommages fusent à travers le monde . Son pays le Brésil a décrété un deuil national de trois jours pour rendre hommage à celui qui a marqué à jamais l’histoire du football et du pays.

Le joueur français Kylian Mbappé a posté sur son compte Twitter “Le roi du football nous a quitté mais son héritage ne sera jamais oublié. Repose en paix, le roi”

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten. RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

L’actuel champion du monde Lionel Messi a publié un bref message sur Instagram “Repose en paix” accompagné d’une photo de lui et de Pelé.



Cristiano Ronaldo a rendu un long hommage à Pelé disant qu’il était une inspiration, une référence d’hier, d’aujourd’hui et pour toujours”, il écrit aussi que Pelé ne sera jamais oublié et son souvenir vivra à jamais en chacun de nous, amoureux du football. Repose en paix, Roi Pelé”.

La Fédération française de football FFF a posté sur son compte Twitter “Le football perd son Roi” et adresse toutes ses pensées aux proches de Pelé.

Neymar écrit sur instagram Neymar “Avant Pelé, le football n’était qu’un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement.” ..Pelé est éternel!

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv

— Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2022