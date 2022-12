La seule salle cinéma à Moknine pourrait devenir un centre commercial

L’association CinéMakna a publié un communiqué, mercredi 28 décembre 2022, sur sa page Facebook officielle dans lequel il informe les Tunisiens que l’unique salle de cinéma à Moknine risque d’être démolie pour qu’un centre commercial y soit construit.

Younes Ben Hajria, un jeune cinéaste originaire de Moknine, a réussi à mobiliser un nombre d’acteurs, artistes, cinéphiles, chercheurs pour défendre l’Art et de militer pour son développement dans la région du Sahel tunisien.

Younes se bat pour que l’unique salle de cinéma de Moknine ne soit pas condamnée à la disparition et veut que cet espace culturel et artistique reste toujours ouvert vu que « la désertification culturelle prend une ampleur effrayante dans toute la région ».

Le jeune réalisateur défend « un projet vital dans une ville où la culture cinématographique est absente »; et il a consacré à cette cause toutes les ressources matérielles et mentales dont il dispose.