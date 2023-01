Grève en Tunisie : Les Taxi individuels, métros et bus de la TRANSTU concernés

Une grève en Tunisie d’une grande envergure touche en ce moment plusieurs moyens de transport. Les taxis individuels en plus des métros et bus de la TRANSTU ont entamé lundi 02 janvier 2022 une grève ouverte.

La Société des transports de Tunis (Transtu) a informé dans un communiqué paru dimanche que des perturbations dans les horaires des dessertes de bus et de métro sont prévues lundi 2 janvier 2023 . Ces perturbations seront dues au sit-in que la Fédération du transport relevant de de l’UGTT compte organiser lundi, à la place du gouvernement à la Kasbah.

La Transtu a affirmé dans son communiqué qu’elle sera en mesure, avec l’appui du ministère du transport et en comptant sur le sens de responsabilité de ses agents, de dépasser cette phase et de préserver le service public…

La Fédération générale du transport a appelé sur sa page Facebook, les agents et les cadres de la Transtu à observer, le 2 janvier 2023, un sit-in de protestation à la place du gouvernement de la Kasbah. Elle a également décidé le 28 décembre 2022, de mener une grève générale du transport terrestre, maritime et aérien, les 25 et 26 janvier 2023.