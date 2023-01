Les élèves des écoles primaires Tunisiennes passeront les examens à cette date

Les élèves des écoles primaires Tunisiennes passeront les examens du premier trimestre 2023 à partir du lundi 9 janvier pour se poursuivre jusqu’au 14 janvier, a indiqué Nadia Ayari, la directrice générale de l’enseignement primaire au ministère de l’Education à la radio Mosaïque FM.

Ces examens concerneront uniquement les matières de base, à savoir, les langues et les sciences. Les examens des matières sociales et artistiques ont été reportés aux deuxième et troisième trimestres de 2023.

La période de correction des examens et de remise des bulletins de notes s’étendra du 16 au 21 janvier 2023.