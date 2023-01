Des Coupures d’eau à Sfax, Mahdia, Monastir , Nabeul et Sousse du 10 janvier au 01 février 2023

Des Coupures d’eau à Sfax, Mahdia, Monastir , Nabeul et Sousse et des perturbations dans la distribution de l’eau sont observés du 10 janvier au 01 février 2023 informe la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) dans un communiqué.

Plusieurs délégations des gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax sont concernées. Ces zones là seront approvisionnées en eau à partir des ressources en eau disponibles qui couvrent environ 75% des besoins, précise la SONEDE.

ces perturbations sont dues au programme annuel de maintenance des réseaux et des équipements hydrauliques, précisant que l’approvisionnement reprendra progressivement à partir du mercredi 1er février 2023 ajoute la SONEDE.

