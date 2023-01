Le film HARKA de Lotfy Nathan au cinéma en Tunisie à partir du 11 Janvier (B.A. et Synopsis)

Le film HARKA de Lotfy Nathan sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du 11 Janvier 2023. Le long-métrage de ce jeune réalisateur égypto-américain a été filmé à Sidi Bouzid avec les acteurs tunisiens Adam Bessa, Ikbal Harbi, Najib Allagui et Salima Maatoug. Il relate les malheurs de la jeunesse Tunisienne.

L’acteur tunisien Adam Bessa a reçu le Prix de la meilleure performance masculine remis à pour son rôle dans le film HARKA de Lotfi Nathan, au Festival de Cannes 2022 – section Un certain regard. Adam Bessa fait ses débuts au cinéma dans Les Bienheureux de Sofia Djama, qui lui vaut une nomination comme Meilleur Espoir Masculin aux César 2018.

Il a notamment joué dans Mosul de Matthew Michael Carnahan, Extraction et Extraction 2 de Sam Hargrave, Haute Couture de Sylvie Ohayon, la série Hanna (Amazon) et la web série Amours Solitaires (Arte, France Télévisions). Il sera à l’affiche du Prix du Passage de Thierry Binisti.

Synopsis du film HARKA

Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, mène une existence solitaire, en vendant de l’essence de contrebande au marché noir. À la mort de son père, il doit s’occuper de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes dans une maison dont elles seront bientôt expulsées.

Face à cette soudaine responsabilité et aux injustices auxquelles il est confronté, Ali s’éveille à la colère et à la révolte. Celle d’une génération qui, plus de dix ans après la révolution, essaie toujours de se faire entendre..

B.A. film HARKA

Lotfy Nathan est un réalisateur d’origine égyptienne qui a grandi aux États-Unis. Il a reçu en 2013 le prix de l’Artiste Émergent de l’année décerné par HBO pour son documentaire 12 O’Clock Boys, qui a été sélectionné dans 50 festivals, tels que SXSW, Sundance, Los Angeles, Lincoln Center, Viennale, Hot Docs, Londres, et CPH:DOX. Le film a été adapté en fiction par Sony Pictures sous le titre Charm City Kings.

