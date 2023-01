Météo en Tunisie : Températures en légère baisse

La Météo en Tunisie est marquée par des températures en légère baisse mercredi 04 janvier 2022. Des brumes locales seront observées durant les premières heures de la journée et le temps sera peu nuageux à partiellement nuageux sur l’ensemble du pays avec possibilité de chute de pluies locales à l’extrême Nord au cours de la nuit.

Le vent sera faible à modéré avec une vitesse qui peut atteindre 40 Km/h près des côtes Nord et la mer sera peu agitée à très houleuse, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en légère baisse et les maximales seront comprises entre 15 et 19 degrés et se situeront aux alentours de 13 degrés sur les hauteurs.