La municipalité de la Marsa lance un appel à projets pour les citoyens et les associations

La municipalité de la Marsa vient de lancer un appel à projets pour les associations et les habitants de la commune afin de financer et réaliser les projets et les idées retenues dans ce concours pour l’animation de la ville, dans les domaines de l’art, la culture et le sport.

La dernière date limite pour soumettre des projets et des idées est fixée au 20 janvier 2023 à 23 h.

Si vous souhaitez participer à ce concours, vous pouvez visiter ce site pour en savoir plus. (https://marsa.daftar.tn/)