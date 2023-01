Projection des films du maître japonais Kenji Mizoguchi par la Cinémathèque Tunisienne

Un cycle de projection des films du maître japonais Kenji Mizoguchi est proposé à la cinémathèque Tunisienne du 10 janvier au 4 février 2023 à la Cité de la Culture Chedli Klibi sous le thème ‘De la Révolte aux Songes’.

Cette rétrospective sera l’occasion pour les cinéphiles tunisiens de découvrir en compagnie du Professeur Daniel Serceau, huit des dix derniers films de Mizogushi, tournés entre 1951 et 1956.

C’est pendant cette période et à la faveur de films comme “Contes de la lune vague Après la pluie” (1953), “l’intendant sansho” (1954) et “les amants crucifiés” (1954) que Mizogushi est vu et reconnu en Europe comme un des cinéastes majeurs de notre temps, souligne Ikbal Zalila dans son édito qui présente ce nouveau cycle cinématographique.

Programme du cycle KENJI MIZOGUCHI à la Cinémathèque Tunisienne

– Mardi 10 janvier 2023 à 18h30 / Samedi 4 février 2023 à 18h30

Les Contes de la lune vague après la pluie de Kenji Mizoguchi, 1953, Japon, 96’, vostfr

– Mercredi 11 janvier 2023 à 10h30 à la salle Sophie Goulli : Master Class avec Daniel Serceau (Modérée par Ikbal Zalila)

“Le travail d’un film : Du scénario au découpage”

– Mercredi 11 Janvier 2023 à 18h30 / Vendredi 20 janvier 2023 à 16h30

Les Musiciens de Gion de Kenji Mizoguchi, 1953, Japon, 85’, vostfr

– Jeudi 12 janvier 2023 à 18h30 / Samedi 21 janvier 2023 à 16h30

Une Femme dont on parle de Kenji Mizoguchi, 1954, Japon, 83’, vostfr

– Vendredi 13 janvier 2023 à 16h30 / Samedi 21 janvier 2023 à 18h30

Miss Oyu de Kenji Mizoguchi, 1951, Japon, 94’, vostfr

– Vendredi 13 janvier 2023 à 18h30 / Vendredi 3 février 2023 à 18h30

L’Intendant Sansho de Kenji Mizoguchi, 1954, Japon, 126’, vostfr

– Samedi 14 janvier 2023 à 16h30 / Mercredi 18 janvier 2023 à 18h30

L’Impératrice Yang Kwei-Fei de Kenji Mizoguchi, 1955, Japon, 98’, vostfr

– Samedi 14 janvier 2023 à 18h30 / Mercredi 1er février 2023 à 18h30

La Rue de la honte de Kenji Mizoguchi, 1956, Japon, 87’, vostfr

– Vendredi 20 janvier 2023 à 18h30 / Samedi 4 février 2023 à 16h30

Les Amants crucifiés de Kenji Mizoguchi, 1954, Japon, 102’, vostfr

Un Master Class avec Daniel Serceau sous la thématique ‘Le travail d’un film : Du scénario au découpage’ est proposé en marge des projections. Pour s’inscrire, il faut remplir le formulaire disponible sur la page de la Cinémathèque Tunisienne.

I.D.