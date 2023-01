Une vidéo d’un kangourou et son bébé émeut les réseaux sociaux

Une vidéo d’un kangourou et son bébé largement partagée sur les réseaux sociaux en ce début d’année 2023 émeut les internautes et les passionnés des photographies et vidéos de la vie sauvage.

On y voit un bébé kangourou qui se jette dans les bras de sa maman et qui l’enlace tendrement. La maman kangourou semble émue et embrasse son enfant en retour. De l’amour pur, lit-on en commentaire à cette vidéo :

Cette vidéo buzz a été partagée par le site australien news.com.au . Elle est l’œuvre de la photographe shelley pearson , une passionnée de la wildlife qui partage régulièrement de magnifique clichés d’animaux sauvages.

