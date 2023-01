Ce n’était pas de simples soldes… Les 2 magasins de H&M Tunisie ferment bel et bien leurs portes . C’est confirmé! Et cela est dû à des raisons économiques, précisement à cause de l’inflation en Tunisie en plus de la baisse du pouvoir d’achat.

Ayant été contacté par nos confrères de chez businessnews, un représentant du département de communication de de H&M de la zone MENA affirme que : “il est devenu de plus en plus difficile d’exploiter nos magasins H&M (en Tunisie). Nous pouvons confirmer que, malheureusement, les deux magasins fermeront le 8 janvier 2023. Nous tenons à remercier nos collègues pour leurs services”.

A noter que Les magasins de H&M Tunisie ne sont pas les seuls concernés par ces fermetures. Le géant suédois de prêt-à-porter avait annoncé que à cause de la crise liée à l’épidémie du Coronavirus et les répercussion de la guerre en Ukraine, 240 fermetures de magasins durant l’exercice 2022 sont avancées.

Rappelons que La boutique H&M Tunisie filiale de la célèbre chaîne suédoise de prêt à porter H&M (Hennes & Mauritz) s’est implantée en Tunisie en 2019 à travers un premier magasin au centre commercial Géant Tunis City, pour ouvrir un deuxième magasin plus tard dans l’espace Azur City.

