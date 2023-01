Météo en Tunisie : Pluies éparses et localement orageuses sur le nord

La Météo en Tunisie sera marquée par des pluies éparses et localement orageuses dans l’après-midi du lundi 09 janvier 2022 sur le nord. Des nuages passagers deviendront parfois denses sur le nord et localement le centre.

Le vent soufflera de secteur ouest fort avec une vitesse variant entre 50 et 70 km/h près des côtes et sur le sud ou ils seront accompagnés de tourbillons de sable, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

La mer sera très agitée à houleuse au Nord et les températures maximales oscilleront entre 16 et 22 degrés et atteindront 13 degrés sur les hauteurs Ouest.