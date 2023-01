Découverte archéologique à Gabès : Un rare témoignage archéologique pour cette ville

L’INP indique qu’une découverte archéologique à Gabès d’une grande ampleur vient d’être révélée! Des fouilles archéologiques effectuées par les équipes de l’Institut national du patrimoine (INP) à Sidi Mahdi dans la ville de Gabès, ont permis de découvrir les vestiges d’un mur et d’un sol carrelé datant de l’époque romaine.

L’Institut qualifie cette découverte de assez importante puisqu’elle qui constitue un rare témoignage archéologique pour cette ville, du Sud-Est de la Tunisie, qui est citée dans de nombreuses sources de l’antiquité et dont on ne connait pas encore beaucoup de secrets.

L’INP a avancé la probabilité d’un temple romain et d’un monument qui faisait partie du domaine public, en attendant les résultats complets des fouilles. Les fouilles en question ont été dirigées par les Professeurs Ali Drine et Sami Ben Tahar avec la participation de chercheurs et conservateurs de l’INP de Gabès.

Tekiano