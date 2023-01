Le rappeur Syrien Bu Kolthoum à Tunis dans le cadre des JMC 2023 ! (vidéos)

Le rappeur syrien Bu Kolthoum sera présent aux JMC 2023 ! Bonne nouvelle aux nombreux fans de cet artiste phénomène réfugié aux Pays-Bas. Bu Kalthoum est une voix à part dans la scène hip-hop du Proche-Orient, des textes poignants comme peu d’artistes peuvent écrire. Des mélodies entêtantes qui obsèdent ceux qui s’aventurent à l’écouter.

Ce producteur et rappeur syrien s’est fait connaitre en 2015 après la sortie de son album solo Inderal. Le titre Esset Abl Al Noom (une histoire avant de dormir) fait partie des morceaux les plus marquants de cet album. Le clip filmé dans un paysage en ruine et un Masterpeace. La chanson Esset Abl Al Noom est interprétée en syrien et en arabe littéraire et confirmera le talent et le flow caractéristique de l’artiste.

La colère est le moteur qui anime ce chanteur de 27 ans dont le surnom est inspiré de la diva Om Kalthoum , la chanteuse égyptienne dont il apprécie particulièrement la voix et qui a bercé son enfance. Une colère qui traduit sa situation de réfugié syrien dans un pays européen, mais aussi la révolte partagée par des millions de jeunes arabes qui subissent les conséquences des révolutions arabes.

Découvrez un des morceaux qui partagent le plus cet état d’esprit “yé oulidi” (Mon petit garçon) sorti en 2019 :

Bu Kolthoum peut chanter aussi la mélancolie, et puiser dans plusieurs répertoires comme une cantine ancienne de Damas ou des extraits du recueil de Mahmoud Darwich “La Trace du papillon” et produire le fabuleux titre ‘Mamnoun’. Découvrez Mamnoun de Bu Kolthoum , la chanson qui figure dans le générique de fin du film à succès de Netflix “The Swimmers” :

Le chanteur Bu Kolthoum donnera un concert aux JMC 2023, lundi 23 janvier 2023 à la cité de la culture de Tunis. Nous reviendrons vers vous avec le programme complet des JMC 2023.

Sara Tanit