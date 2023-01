Lotfi Abdelli en tournée en France avec un nouveau spectacle ‘Made in Ghorba’

Lotfi Abdelli s’apprête à effectuer une tournée en France pour présenter un nouveau spectacle intitulé ‘Made in Ghorba’. L’acteur et humoriste Tunisien de 52 ans est parti s’installer en France durant l’été dernier. Il ne pouvait plus assurer sa sécurité, celle de son producteur et l’équipe de son spectacle ‘Made In Tunisia’.

Quelques passages du one man show de Lotfi Abdelli n’était pas du gout de certains membres des forces de l’ordre ce qui lui a valu d’être agressé notamment à Sfax et a accéléré son exil en France.i

L’humoriste tunisien indique que son nouveau spectacle ‘Made In Ghorba’ sera présenté en langue arabe et s’adresse principalement aux tunisiens, pour les inciter à venir le découvrir… Je suis venu pour voir made in ghorba et finalement c’est un autre spectacle, il décrit les complexes de la société tunisienne avec outrance et vulgarité. Ne pas venir en famille pour les puritains. Sinon lotfi comme d’habitude excel dans son rôle, un grand artiste, écrit en commentaire un des spectateurs qui a fait le dépalcement à Lille pour assister au spectacle.

Dates de la tournée de Made In Ghorba durant les mois de janvier, février et mars en France et Belgique:

Présentation de Made In Ghorba de Lotfi Abdelli: Le nouveau spectacle tant attendu de Lotfi Abdelli promet comme son nom l’indique un humour sans limites avec pour seul mot d’ordre le rire dans tous ses états.Un Abdelli qui se lance à lui-même un défi pour se surpasser et étonner encore et encore son public très fidèle. Spectacle en tunisien.

I.D.