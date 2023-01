Tunisie : Évolution des indicateurs du secteur numérique pour 2022 selon la TUNTRUST

En 2022, le ministère des Technologies de la communication a travaillé par l’intermédiaire de l’Agence nationale de certification électronique (TUNTRUST) pour diffuser les sceaux électroniques visuels (TN CEV 2D-Doc) aux documents administratifs dans le but de :

– la protection des documents officiels contre la fraude et la falsification des données qu’ils contiennent ;

– l’abandon progressif des signatures faites à la main et les sceaux encrés ;

– la livraison des documents officiels par des points de contrôle électroniques et des comptes postaux officiels selon un procédé sécurisé et fiable.

Le nombre de documents officiels protégés par des sceaux visuels en 2022 tels que les Certificats scientifiques scolaires et universitaires, Certificats de formation professionnelle, Visa de contrat de travail de travailleur étranger, Certificat de vaccination contre la COVID-19… était de 79 et appartenait à 18 structures administratives.

Un certificat de propriété immobilière, statut immobilier et l’extrait de la naissance de la part du Registre de l’état civil et d’autres documents officiels ont récemment été ajoutés. Le nombre total de copies des sceaux électroniques visuels en 2022 était de 9,8 millions de documents, dont la majorité sont attribués en ligne, comme les passeports de vaccination fournis aux citoyens via le système.

Il est à souligner qu’un sceau électronique visuel est un code de réponse rapide bidimensionnel doté d’une signature électronique fiable qui protège les données du document et qui est propre à la structure qui la défend.

Les sceaux visuels nationaux peuvent être validés par l’application QR-Check TunTrust fournie par l’Agence nationale de certification électronique via son site Web officiel et ses comptes officiels.