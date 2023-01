Mondial Handball 2023 : Calendrier du tour préliminaire et les matchs de la Tunisie

Le Mondial Handball 2023 a débuté le 11 janvier pour se poursuivre jusqu’au 29 janvier 2023 en Pologne et Suède. Ce sont 32 équipes qui participent à ces 28ème championnat du monde dont les matchs seront joués entre la Pologne et le Suède.

La Tunisie fait partie du Groupe H qui rassemble les équipe de Tunisie, Bahreïn, Belgique et le Danemark champion du monde actuel qui a remporté les deux dernières éditions en 2019 et en 2021. Liste des joueurs de l’équipe tunisienne de Handball:

La liste est composée des 18 joueurs suivants : Assil Nemli, Mehdi Harbaoui, Yassine Belgaied, Oussama Boughanmi, Ghassène Toumi, Oussama Rmiki, Hazem Bacha, Bilel Abdelli, Mohamed Amine Darmoul, Youssef Maaref, Abdelhak Ben Salah, Anoaur Ben Abdallah, Noureddine Maoua, Tarek Jallouz, Issam Rzig, Oussama Jebali, Jihed Jaballah et Ghazi Ben Ghali.

L’entraîneur de la sélection tunisienn de handball, le Français Patrick Cazal, a indiqué que la victoire face au Bahrein, vendredi sera la clé de la qualification au second tour.

Les Tunisiens ont joué six matchs amicaux dont ils sont sortis victorieux face au Qatar (23-22), la Pologne (32-31), le Brésil (29-24), la Corée du Sud (35-32), l’Algérie à deux reprises (32-30 et 29-23) et un match nul avec le Qatar (22-22).

Programme de l’équipe tunisienne au 1er tour du mondial Handball 2023 ( les 3 matchs se déroulent au stade Malmö Arena en Suède):

Vendredi 13 janvier : Tunisie vs Bahreïn à 18h00

Dimanche 15 janvier : Tunisie vs Belgique à 18h00

Mardi 17 janvier : Tunisie vs Danemark à 20h30

Programme du Tour préliminaire du Mondial de handball 2023

*Groupes A et F à Cracovie (Pologne), groupes B et E à Katowice (Pologne), groupe C à Göteborg (Suède), groupe H à Malmö (Suède), groupe D à Kristianstad (Suède), groupe G à Jönköping (Suède)

Mercredi 11 janvier 21h00 : Pologne – France (groupe B)

Jeudi 12 janvier 18h00 : Chili – République islamique d’Iran (groupe A), Arabie saoudite – Slovénie (groupe B), Cap-Vert – Uruguay (groupe C) et Hongrie – République de Corée (groupe D)

20h30 : Espagne – Monténégro (groupe A), Suède – Brésil (groupe C) et Islande – Portugal (groupe D)

Vendredi 13 janvier : 18h00 : Argentine – Pays-Bas (groupe F), Allemagne – Qatar (groupe E), Bahreïn – Tunisie (groupe H) et Maroc – États-Unis (groupe G)

20h30 : Norvège – Macédoine du nord (groupe F), Serbie – Algérie (groupe E), Danemark – Belgique (groupe H) et Égypte – Croatie (groupe G)

Samedi 14 janvier : 18h00 : Monténégro – République islamique d’Iran (groupe A), France – Arabie saoudite (groupe B), Brésil – Uruguay (groupe C) et Portugal – République de Corée (groupe D)

20h30 : Espagne – Chili (groupe A), Pologne – Slovénie (groupe B), Suède – Cap-Vert (groupe C) et Islande – Hongrie (groupe D)

Dimanche 15 janvier : 18h00 : Macédoine du nord – Pays-Bas (groupe F), Allemagne – Serbie (groupe E), Belgique – Tunisie (groupe H) et Égypte – Maroc (groupe G)

20h30 : Norvège – Argentine (groupe F), Qatar – Algérie (groupe E), Danemark – Bahreïn (groupe H) et Croatie – États-Unis (groupe G)

Lundi 16 janvier : 18h00 : Monténégro – Chili (groupe A), Slovénie – France (groupe B), Brésil – Cap-Vert (groupe C) et République de Corée – Islande (groupe D)

20h30 : République islamique d’Iran – Espagne (groupe A), Pologne – Arabie saoudite (groupe B), Uruguay – Suède (groupe C), Portugal – Hongrie (groupe D)

Mardi 17 janvier : 18h00 : Macédoine du Nord – Argentine (groupe F), Algérie – Allemagne (groupe E), Belgique – Bahreïn (groupe H) et États-Unis – Égypte (groupe G)

20h30 : Pays-Bas – Norvège (groupe F), Qatar – Serbie (groupe E), Tunisie – Danemark (groupe H) et Croatie – Maroc (groupe G)

La sélection tunisienne a effectué mercredi 11 janvier une dernière séance d’entrainement au palais des sports d’El Menzah avant de s’envoler jeudi pour la Suède. A noter que ce mondial se déroulera en plusieurs phases : un tour préliminaire, un tour principal et une phase finale.

