Nouvel an Amazigh : L’an 2973 du calendrier berbère est aussi célébré en Tunisie

Le Nouvel An amazigh est célébré dans toute l’Afrique du Nord. Le premier jour du nouvel an de la communauté berbère ou Yennayer, correspondant au 12 janvier, est même jour un férié en Algérie ou la langue berbère, tamazight fait partie des langues officielles du pays avec l’Arabe.

Le point zéro du calendrier amazigh renvoit à l’an 950 avant Jésus-Christ, c’est la date au cours de laquelle le roi berbère Sheshonq ou Chichnaq Ier occupa le trône en Égypte pour fonder la XXIIe dynastie qui régna jusqu’à l’an 715 av. J.-C. Un fait historique significatif pour le peuple amazigh.

Les régions amazighophones en Tunisie où on trouve encore des gens qui parlent le Chelha sont très limitées. Les berbères se trouvent essentiellement dans le sud de la Tunisie, dans les régions de Djerba, Matmata et Tataouine notamment à Douiret, Chnini, Tamerzet, Taoujout et Zraoua.

L’association Tunisienne de la Culture Amazigh lancée en 2011 vise à mettre en valeur le patrimoine civilisationnel Amazigh de la Tunisie, le développer et le faire connaître à l’intérieur du pays et à l’étranger mais aussi sauvegarder les us et coutumes authentiques Amazighs en Tunisie et combattre l’image stéréotypée et les préjugés concernant les Amazighs.

Pour célébrer le nouvel an Amazigh, l’association tunisienne organise la projection du film “Tomourthiw Azrou ” de la jeune réalisatrice Chahine Berrich qui sera projeté samedi 14 janvier 2023, à la salle El Rio, à 15h00.

La projection de ce premier film tunisien en langue Amazigh sera suivie d’un débat. Le film relate l’histoire d’un village berbère et reflète l’étendue de la souffrance des Berbères tunisiens lésés par les décisions politiques économiques et culturelles imposées à leurs communautés rurales et qui ont entraîné le déplacement des habitants du village Azrou..

S.B.