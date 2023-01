Météo en Tunisie : baisse relative de l’intensité du vent sur le centre et le sud

La Météo en Tunisie sera caractérisée par une baisse relative de l’intensité du vent sur le centre et le sud vendredi 13 janvier 2023 puis son activité se poursuivra près des côtes nord, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

La mer sera agitée à très agitée dans le nord et des pluies éparses et locales seront attendues sur l’extrême nord-ouest et le ciel sera dégagé sur le reste des régions.

Les températures seront stationnaires et les maximales varieront entre 15 et 19 degrés et atteindront 12 degrés sur les hauteurs.