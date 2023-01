“TOI 700 e”, dernière exoplanète, potentiellement habitable, découverte par la NASA

Une nouvelle exoplanète potentiellement habitable a été découverte par l’Agence spatiale américaine, Nasa, dans le cadre de la mission TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), selon la Société astronomique de Tunisie.

Baptisée TOI 700 e, cette planète, dont la découverte a été annoncée en début de cette semaine, se situe à 100 années-lumière de la Terre. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile TOI 700, au sein de la constellation de la Dorade (située dans l’hémisphère sud), et serait potentiellement habitable.

Selon la Nasa, TOI-700 e est rocheuse et représente 95 % de la taille de la terre. Elle tourne autour de TOI-700 avec 3 autres exoplanètes et met 28 jours à faire le tour de son étoile, ce qui la place dans la zone habitable, zone théorique où les températures sont compatibles avec la présence d’eau liquide.

“C’est l’un des rares systèmes avec plusieurs petites planètes habitables que nous connaissons”, a déclaré Emily Gilbert, boursière postdoctorale au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, qui a dirigé les travaux. “Cela fait du système TOI 700 une perspective intéressante pour un suivi supplémentaire.

La planète est environ 10% plus petite que la planète d, donc le système montre également, comment des observations TESS supplémentaires nous aident à trouver des mondes de plus en plus petits”.

Les scientifiques ont précédemment découvert trois planètes dans ce système, appelées TOI 700 b, c et d -La planète d orbite également dans la zone habitable- mais ils ont mis une année supplémentaire d’observations pour découvrir le TOI 700 e.