Elèves Tunisiens : Une épreuve nationale est organisée en ligne pour évaluer les acquis

Les élèves Tunisiens âgés de 15 ans auront la possibilté de passer une épreuve nationale organisée pour évaluer leurs acquis. Prévue pour vendredi 20 janvier 2022, l’épreuve intitulée “Wathek 2” est lancée par le ministère de l’éducation tunisien à travers la plateforme evaluations.education.tn.

Dédiée aux élèves des établissements scolaires tunisiens publics en plus des établissements scolaires tunisiens privés âgés de 15 ans, cette épreuve est organisée selon les normes internationales et concerne la lecture, la culture mathématique et la culture scientifique, indique un communiqué publié lundi par le ministère de l’éducation.

L’objectif de cette épreuve nationale Tunisienne est de diffuser une nouvelle culture auprès des acteurs éducatifs et d’instaurer un système d’évaluation conforme aux normes internationales pour connaitre le niveau des élèves.

Tekiano