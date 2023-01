L’Agora Marsa accueille une rétrospective du réalisateur allemand Christian Petzold en janvier et février dans le cadre de la programmation régulière du Goethe-Institut Tunis “Filmklub”. Trois films seront projetés dans la salle de cinéma du l’espace culturel de la Masa, l’Agora les 16 et 30 janvier et le 13 février 2023.

Le premier film est ‘Jerichow’ sorti en 2009 qui sera projeté lundi 16 janvier. Synopsis : Renvoyé de l’armée et averti du décès de sa mère, Thomas retourne à Jerichow, une petite ville du nord-est de l’Allemagne. Il souhaite rénover la maison familiale et démarrer une autre vie, mais il n’y a pas de travail dans cette région exsangue…

Le long-métrage ‘Barbara’ sorti en 2012 est prévu pour lundi 30 janvier 2023. Les faits du film se déroulent durant l’été 1980 et relate l’histoire de Barbara, un chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer à l’Ouest, elle est mutée par les autorités dans une clinique de province, au milieu de nulle part..

Le troisième film est “Undine” sorti en 2020. Il met en avant le personnage de Undine, une historienne donnant des conférences sur le développement urbain de Berlin. Mais quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe antique la rattrape. Undine doit tuer l’homme qui la trahit et retourner à l’eau…

Les trois films de Christian Petzold seront projeté à la salle de la Marsa à partir de 18h30. Le Goethe-Institut Tunis indique que les prix des billets sont fixés à 5dt pour les étudiants et 10dt grand public. Les films sont projetés en V.O. sous-titrés Français.

FILMKLUB est un projet cinématographique pour soutenir une société engagée lancé par le Goethe-Institut et qui propose régulièrement des cycles de projections de films autour de réalisateurs allemands et des thématiques spécifiques.

I.D.