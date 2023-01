Le passeport Tunisien parmi les meilleurs en Afrique! Découvrez les meilleurs passeports au monde

Le passeport Tunisien figure parmi les meilleurs passeports en Afrique. Même s’il a perdu 1 place par rapport à l’année dernière, le passeport tunisien est classé en 76ème position niveau mondial, et 6ème en Afrique, devançant le passeport Marocain (80ème) et le passeport Algérien (90ème).

Le passeport Seychellois est le passeport le plus puissant d’Afrique (29ème) alors que le passeport le plus puissant au monde est le passeport Japonais, pour la 2ème année consécutive, atteste Henley & Partners, la société de conseil en citoyenneté qui a publié mardi 10 janvier 2023 son rapport trimestriel sur les passeports mondiaux offrant la plus grande accessibilité de destinations sans faire de visa préalable.

les 10 meilleurs passeports au monde qui permettent d’accéder à plus de 180 destinations :

– Japon (193 destinations)

– Singapour, Corée du Sud (192 destinations)

– Allemagne, Espagne (190 destinations)

– Finlande, Italie, Luxembourg (189 destinations)

– Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède (188 destinations)

– France, Irlande, Portugal, Royaume-Uni (187 destinations)

– Belgique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse, États-Unis, République tchèque (186 destinations)

– Australie, Canada, Grèce, Malte (185 destinations)

– Hongrie, Pologne (184 destinations)

– Lituanie, Slovaquie (183 destinations)

Les pires passeports au monde sont détenus par les ressortissants du Yémen (34 destinations), Pakistan (32 destinations), Syrie (30 destinations) Irak (29 destinations) et enfin Afghanistan (27 destinations). Ces cinq pays en bas du classement souffrent des répercussion des guerres…

Le passeport tunisien permet d’accéder à 70 pays sans visas dans le monde dont un seul en Europe; la Turquie.

Le rapport complet affichant le classement des meilleurs passeports au monde est accessible ici : https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking

