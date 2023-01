Le Walkman de retour grâce à Sony ! Un appareil optimisé pour les audiophiles

Le bon vieux Walkman ou le baladeur , l’appareil phare à avoir sur soi pour écouter de la musique à l’extérieur dans les années 80 et de retour, mais sous une version moderne et améliorée. Le constructeur japonais Sony lance sur le marché de nouveaux modèles de walkman multimédia les Sony NW-A306 et Sony NW-ZX707 au gout du jour.

Nous vous informions en 2010 que Sony avait annoncé la mort des Walkmans. En 2023, Les Walkman de Sony sont ressuscités sous la forme de baladeurs numériques multimédia qui tournent sous Android 12 et sont dotés de Wifi et d’un écran tactile. Ces appareils qui rappellent la K7 possèdent des dimensions minimalistes (56,5 x 98,4 x 11,8 mm) et surfent sur la vague du rétro.

Ils fonctionnent avec l’intelligence artificielle Edge-AI et la technologie DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine) pour améliorer la qualité de la musique. Car les audiophiles ne veulent pas juste du son, mais du Hi-Fi, le meilleur son possible grâce à des appareils optimisés.

Les nouveaux walkman de Sony offrent la possibilité d’écouter de la musique en ligne en accédant des des plateformes de streaming, des applications de musique ou en téléchargeant directement ses morceaux préférés. Il est possible aussi de se connecter directement à son PC et accéder à sa playlist personnel.

Le NW-A306 de Sony sera disponible au prix de 400 euros en France à partir du mois de janvier 2023.

I.D.