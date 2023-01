Les soldes d’hiver en Tunisie débutent à cette date

Les soldes d’hiver en Tunisie débutent en 2023 dès le début du mois de février et leur durée est fixée à six semaines dans un premier temps. Le ministère du Commerce et du développement des exportations a précisé dans un communiqué que les soldes débutent mercredi 1er février 2023.

Le ministère a appelé les commerçants dans son communiqué à adhérer massivement, à la saison des soldes pour dynamiser l’activité commerciale et soutenir le pouvoir d’achat des citoyens.

Il rappelle l’importance de respecter les procédures légales, en déposant les déclarations nécessaires, en s’engageant à appliquer une réduction minimale de 20%, en pratiquant le double étiquetage (ancien et nouveau prix) et en affichant toutes les données nécessaires pour que le client fasse son choix en toute transparence.