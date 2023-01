Météo en Tunisie : pluies et chutes de grêle en ce mercredi

La Météo en Tunisie sera marquée au cours de cette journée du mercredi 18 janvier 2023 par un changement des conditions météorologiques. Des pluies temporairement orageuses sont attendues sur le nord, parfois intenses près des côtes nord, avec des chutes de grêle sur des endroits limités et des chutes de neiges sur les hauteurs, à partir de la nuit prochaine, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

L’intensité du vent se poursuivra près des côtes et sur le sud, où elle sera accompagnée de phénomènes de sable et de la poussière et l’alerte reste d’actualité pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera très agitée à houleuse dans le nord.

Une baisse relative des températures est attendue dans les régions de l’ouest, où les maximales seront comprises entre 8 et 14 degrés et entre 18 et 24 dans l’est du pays.