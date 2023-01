Minassa Lab mettra en avant 15 projets créatifs numériques dans une exposition à l’IFT

Minassa Lab est une exposition organisée par Minassa, l’incubateur culturel et créatif prévue du jeudi 02 au samedi 04 février 2023 à l’IFT (Institut Français de Tunisie) sis avenue de Paris à Tunis. Il s’agit d’une exposition immersive rassemblant les 15 projets créatifs lancés par de jeunes entrepreneurs accompagnés par Minassa.

Minassa Lab est un programme d’accompagnement technique et financier qui vise à soutenir les étudiants et jeunes diplômés dans le lancement de projets culturels et créatifs numériques.

L’exposition immersive proposée à l’IFT début février mettra en avant 15 projets créatifs accompagnés par Minassa :

– Shoezy transforme les sneakers en véritable œuvre d’art nomade.

– Collision fait de l’upcycling des jeans, une autre manière de s’habiller.

– Room95 rassemble toutes les disciplines de la culture urbaine dans un média engagé porte parole d’une scène hip-hop tunisienne.

– Virtual Art Gallery vous plonge dans une visite immersive des galeries d’art en ne bougeant pas de chez soi.

– Archvalley met en lumière les architectes et leurs projets à travers un magazine et une plateforme digitale.

– Aurora Lab offre aux musiciens un espace d’expérimentation à travers leur plateforme digitale intuitive.

– Lisssen est une plateforme musicale permettant aux artistes et beatmakers de monétiser leur musique.

– Hykoko fait vivre des expériences artistiques et sensorielles en concevant des événements uniques en son genre.

– Ayyure est un studio de design de lunettes écologiques et originales conçues à partir de bouchons en plastique recyclés.

– Mermez Lab transforme les déchets papiers en un matériau design modulable.

– Ba9chich permet aux créateurs de contenus digitaux de monétiser leurs audiences et financer leurs projets artistiques.

– G.A.S applique les techniques de développement des jeux vidéos, aux films, et autres contenus audiovisuels afin de créer des effets visuels immersifs.

– Maghazine diffuse une esthétique propre à une culture arabe urbaine à travers les pages de son magazine digital.

– Menapik est la première banque d’images réalisées par et pour des créatifs et artistes tunisiens.

– Oss9oli offre un espace d’expression libre aux créateurs de podcasts engagés qui bousculent la société et suscitent des débats.

L’exposition sera accessible de 11h à 18h tous les jours et le jeudi 2 février jusqu’à 23h30 pour profiter de l’exposition en nocturne. Minassa informe qu’il sera possible d’assister jeudi 02 février, à partir de 20h30 à des lives shows : Concert de Aurora, Wait, Vipa, collectif Beats5oun et DJ Riga.

Minassa Lab a accompagné en 2022, 100 étudiants et jeunes diplômés qui ont été initiés à l’entrepreneuriat culturel, et pour 15 d’entre eux, le financement de leur projet a permis notamment la création de leur propre plateforme digitale.

Minassa Lab est un projet soutenu par Innov’i – EU4Innovation, projet financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France qui vise à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat tunisien.

Tekiano avec Minassa Lab