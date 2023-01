Ain Drahem sous la neige , enfin ! (photos)

Ain Drahem sous la neige , enfin ! On attendait la neige et la pluie en Tunisie, spécifiquement dans cette magnifique région du nord-ouest tunisien pour annoncer officiellement la venue d’un hiver qui a tardé cette année.

Des pluies et de la neige de bon augure surtout que la Tunisie manque cruellement de pluie en cette période et les barrages Tunisiens dans les différentes régions, notamment le barrage de Bni Mtir est à son niveau le plus bas.

La région de Ain Drahem et Bni Mtir et les hauteurs du nord ouest relatifs à la délégation de Jendouba a été embellie par une couverture blanche dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 janvier 2023 associée à une baisse de la température qui est descendue sous la barre des 0° degré.

La Page Facebook Ain Drahem & Bni Mtir a partagé dans la matinée de magnifiques photos de Ain Drahem sous la neige :

La vigilance est de mise pour ceux qui désirent se rendre à Ain Drahem et profiter de ces magnifiques paysages. Le camping est interdit dans dans tout le gouvernorat de Jendouba à partir du mercredi 18 janvier 2023 et jusqu’à nouvel ordre. De plus, la route nationale N°17 reliant Tabarka à Aïn Draham est bloquée au niveau de Faj Al Atlel à cause des chutes de neige, annonce la Direction générale de la Garde nationale, dans un communiqué paru jeudi 19 janvier 2023.

