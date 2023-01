Match PSG vs Riyadh Season Team : où regarder la match opposant Messi et CR7 du 19 janvier?

Un match amical opposant PSG vs Riyadh Season Team se déroule jeudi 19 janvier 2023 en Arabie Saoudite. Plus de 65.000 spectateurs sont attendus au stade du Roi-Fahd de Riyad pour le match PSG vs Riyadh Season Team prévu à 18H.

Le PSG se déplace avec ses stars Lionel Messi, Kylian Mbappé, Ramos, Hakimi et Neymar pour affronter les joueurs de Riadh Season Team, une équipe composée des meilleurs joueurs du championnat d’Arabie saoudite menée par Cristiano Ronaldo. Un nouveau match opposant Messi et CR7 en terre d’Arabie.

Vous pouvez regarder le match PSG vs Riyadh Season Team en direct live sur les chaines beinsports ar 2, beinsports fr 2, Cuatro, Sky Sport Uno et Sky Sport Calcio.

Tekiano