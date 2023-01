Météo en Tunisie : Pluies éparses et forte baisse des températures

La Météo en Tunisie est marquée par des pluies éparses et une forte baisse des températures jeudi 19 janvier 2023. Des pluies orageuses sur le Nord, devenant parfois abondantes sur l’extrême nord-ouest, avec des chutes de grêle sur des endroits limités et des chutes de neige sur les régions montagneuses de l’ouest, dont la hauteur dépassera 800 mètres.

Le Temps hivernal s’installe avec une forte baisse des températures qui est attendue, selon l’Institut National de la Météorologie (INM). Les maximales seront comprises entre 5 et 12 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 12 et 17 dans le reste des régions.

L’intensité du vent se poursuivra près des côtes et sur le sud avec des phénomènes de sable. L’alerte reste d’actualité pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera très agitée à houleuse.