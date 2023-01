Mosquée Sidi Jmour Djerba : La société civile à Djerba tire la sonnette d’alarme

La Mosquée Sidi Jmour à Djerba, un monument historique parmi les 31 sites et monuments contenus dans le dossier d’inscription de l’Ile de Djerba au patrimoine mondial de l’Unesco, nécessite une intervention urgente.

La société civile à Djerba tire la sonnette d’alarme. Dans une déclaration à la correspondante de TAP à Djerba, Tarek Mellah, membre de l’association pour la sauvegarde de l’Ile de Djerba (Assidje) a évoqué l’état de conservation de la mosquée Sidi Jmour qui “constitue une menace pour la sécurité du bâtiment et ses visiteurs assez nombreux”.

Une délégation composée par des membres des associations actives dans le secteur du patrimoine sur l’Ile, le maire de Djerba-Ajim, des représentants de la municipalité de Houmet Essouk et des experts de l’Institut national du Patrimoine (INP), s’est rendue, lundi, sur le lieu de ce monument.

La visite a permis de constater les dégâts ayant touché ce monument en vue de sa restauration urgente. En attendant d’entamer les travaux de restauration, il a été convenu de placer des barrières autour du monument en vue d’empêcher les visiteurs d’approcher les zones qui constituent un danger pour leur sécurité.

Le dossier d’inscription de l’Ile au patrimoine mondial de l’humanité a été accepté par l’Unesco début mars 2022. Sur une superficie de 514 km2, Djerba occupe l’une des positions les plus stratégiques au cœur de la Méditerranée. La valeur universelle exceptionnelle (VUE) retenue pour le dossier de candidature de Djerba est un bien en série (Menzel, Houch, mosquées, fondouks, huileries,,,,).

Sidi Jmour est parmi une série de mosquées proposées (Sidi Salem, Sidi Smain, Tajdit, Abou Messouer (Al Jamaa El Kebir), Cheikh, Moghzel, Imghar, Guellala, Sidi Yeti, Louta, Essalaouti, El Fguira, Tlakine, Medrajen, El Bessi, Fadhloun, Berdaoui, Welhi, Sidi Zikri, Mthaniya), en plus de la célèbre Synagogue de La Ghriba et l’Eglise Saint Nicolas.

Les 24 monuments proposés à l’inscription sont implantés partout sur l’île et touchent à l’ensemble du territoire avec une concentration qui suit géographiquement le croissant fertile.