Météo en Tunisie : Temps froid et pluies attendues

La Météo en Tunisie est caractérisée par un temps froid au cours de la journée du vendredi 20 janvier 2023 dans le nord ainsi que sur les hauteurs et les températures maximales seront comprises entre 9 et 14 degrés et oscilleront entre 14 et 18 degrés sur le reste des régions.

Des pluies éparses seront attendues sur le nord qui revêteront un caractère orageux sur l’extrême-Nord et le ciel sera dégagé sur le reste des régions, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

La situation météorologique sera marquée par l’intensité du vent sur les régions côtières, sur les hauteurs et le sud où il sera accompagné de phénomènes de sables et de poussières.

Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera houleuse à très houleuse dans le nord.