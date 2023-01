Carthage Symphony Orchestra propose un concert spécial musiques de films, édition 2023

Carthage Symphony Orchestra propose un concert spécial musiques de films Edition 2023 prochainement au théâtre municipal de Tunis. L’orchestre symphonique tunisien dirigé par le maestro Hafedh Makni, donnera un concert de musique symphonique afin de revivre en musique et images les plus grands airs du grand et du petit écran.

Des musiques de Hans Zimmer, Ennio Morricone, Elton John, John Williams, Maurice Jarre, etc… En plus de celles des films à succès comme Harry Potter, les super-héros de MARVEL , les incontournables héros de Disney sont programmés avec un clin d’oeil spécial à Louis de Funès à travers des musiques de ses films cultes, lit-on sur la présentation de l’évènement.

Les mélomanes cinéphiles auront rendez-vous ainsi avec les musiciens et les choristes, sous la direction du maestro Hafedh Makni et du chef du choeur Mourad Gaâloul samedi 25 à partir de 19H00 au Théâtre municipal de Tunis,

Les billets du concert de Carthage Symphony Orchestra spécial musiques de films sont proposés aux prix de 35 , 30 et 20 dinars et sont disponibles :

– au théâtre municipal de Tunis

– au centre culturel @Le Boulevard des Arts à Mutuelleville

– sur Teskerti.tn : https://bit.ly/3XAQswE

Tekiano