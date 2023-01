Insat : 2 partenariats en un seul jour

La forteresse du savoir en Tunisie ou l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT), vient de signer deux partenariats le jeudi 19 janvier 2023 avec des partenaires, certainement de qualité.

Le premier accord de partenariat concernait des projets innovants aux impacts environnementaux entre Zarzis Park et l’INSAT.

Quant au deuxième, c’était un accord de partenariat pour instaurer une coopération scientifique et technique entre Attijariwafa Bank, Attijari IT Africa, GTI d’une part et l’INSAT d’autre part.