Jour de vacances exceptionnel samedi pour les élèves, étudiants et stagiaires de la formation professionnelle

Un Jour de vacances exceptionnelle en Tunisie sera accordé samedi 28 janvier 2023 pour les élèves, étudiants et stagiaires de la formation professionnelle.

Le ministère de l’éducation, le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ont annoncé dans un communiqué émis conjointement mardi qu’il a été décidé d’accorder aux élèves, aux étudiants et aux stagiaires de la formation professionnelle une journée de vacances exceptionnelle le samedi 28 janvier 2023.

Les ministères n’ont pas donné de précision quant à la cause de cette journée de vacances exceptionnelles. On suppose que cela a un rapport avec le 2ème tour des élections législatives tunisiennes prévues dimanche 29 janvier et qui devraient se dérouler dans plusieurs établissements éducatifs de la Tunisie.

Tekiano

Lire aussi :

Tunisie: Calendrier des vacances scolaires et jours fériés de l’année 2022 – 2023