Tennis Club la Marsa et Hyundai Tunisie signent un partenariat. Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, N°1 du marché pour l’année 2022 et élu « Service Client de l’Année 2023 », annonce son partenariat avec l’Avenir sportif de la Marsa section Tennis. De ce faite, la marque automobile sud-coréenne devient le partenaire officiel du club, et ce, dans le cadre d’un contrat de sponsoring.

« Pendant dix ans, Hyundai a été vecteur d’énergies, de passions et d’enthousiasme au bénéfice du sport tunisien. Nous sommes ravis de conclure un nouveau partenariat avec l’AS Marsa section tennis – un club prospère et ambitieux qui correspond à la position et à l’esprit Hyundai. Tout comme nous accordons toujours la priorité à nos clients, nous avons également placé les athlètes au cœur de nos priorités afin de participer à la préparation de nos futur(e)s championnes et champions », a déclaré le directeur général de Hyundai, Mr Mehdi Mahjoub.

Hyundai s’est toujours engagée à être un partenaire sociétal en Tunisie en renforçant des communautés fortes et citoyennes.

« Nous sommes honorés de nous associer à Hyundai qui ne cesse de confirmer son engagement envers les jeunes de notre communauté », a déclaré Mme Lamia Debbeche, présidente de la section Tennis. « Hyundai, de par son engagement dans l’excellence et l’innovation, incarne le type de leadership qu’une entreprise devrait avoir lorsqu’il s’agit d’aider notre club et nos jeunes athlètes » a ajouté Mr Mohamed Taoufik ben Nsib le président de l’Avenir Sportif de la Marsa.

Un projet municipal consiste en 03 nouveaux terrains en Green Set ont été inaugurés en ce début d’année 2023, dont un est dédié à une sponsorisation exclusive par Hyundai. Ces terrains offrent une surface de jeu de qualité supérieure, avec un entretien régulier pour garantir une expérience de jeu optimale pour les membres. Un quatrième terrain a déjà vu son chantier démarrer et est prévu d’être finalisé courant du premier trimestre 2023.

L’ASM est également en train de développer un projet de Padel via un chantier de trois terrains indoor. Ce projet permettra de découvrir et de pratiquer ce sport en plein essor, avec des installations modernes et adaptées. Il s’agit d’une initiative importante pour renouveler l’offre de loisirs et attirer de nouveaux membres.

Grâce à Hyundai, des centaines de jeunes apprendront de précieuses leçons de vie et les fondamentaux du Tennis auprès des joueurs et des entraîneurs de l’AS Marsa, qui s’efforceront à être des modèles de vie pour ces jeunes sur et hors des terrains sportifs.

L’engagement continu de Hyundai pour les jeunes a créé un précédent et est un exemple pour toutes et tous.

Tekiano avec communiqué