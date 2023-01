Tourisme : des journalistes algériens à Tozeur pour la promouvoir

Une convention de partenariat a été signée entre l’Union nationale des journalistes algériens (UNJA) et une agence de voyage afin de promouvoir la région de Tozeur en tant que destination touristique auprès des touristes algériens et de renforcer l’échange touristique entre la Tunisie et l’Algérie.

Ces journalistes algériens qui ont effectué, les 18, 19 et 20 janvier, une visite à Tozeur, suite à l’invitation de l’agence de voyage en question, ont bénéficié de certains avantages lors de leur séjour dans les hôtels de la région grâce à la convention de partenariat signée entre les deux parties.

Ainsi, le président de l’UNAJ, Mosbeh El Kdiri, a souligné que dans le cadre de cet accord, les journalistes algériens – accompagnés de leurs familles s’ils le désirent – seront notamment invités à se rendre à Tozeur pour réaliser des reportages journalistiques et s’informer davantage sur le produit touristique de la région.

Il a déclaré que cette visite a permis aux journalistes algériens de découvrir les divers sites touristiques de la région, notamment Hezoua, les oasis et la médina de Nefta