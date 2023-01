Exposition Defenders of the Homeland : 5 artistes s’inspirent des hymnes de leurs pays

Une exposition collective intitulée Defenders of the Homeland réunissant cinq artistes visuels Adel Abidin, Dia Al-Azzawi, Hela Ammar, Noor Abuarafeh et Noor Abed se tiendra à la station d’art B7L9 de KLF. L’exposition Defenders of the Homeland est prévue du 27 janvier au 26 février 2023, sous le commissariat de Karim Sultan.

L’exposition a comme toile de fond les hymnes nationaux – une forme culturelle héritée qui identifie, rassemble et définit un groupe de personnes, créant un tout à partir de parties individualisées.

Le titre de l’exposition est une traduction anglaise du titre de l’hymne national tunisien Humāt al-Hima. À travers les œuvres des cinq artistes susmentionnés, le champ s’élargit pour inclure des thèmes connexes : la mémoire, le rassemblement, le lieu, les aspirations collectives et le pouvoir.

L’exposition soulève des questions relatives à la mémoire collective, aux aspirations et aux identités, rendues complexes par les sujets et les personnes exclus de l’histoire.

L’exposition Defenders of the Homeland se compose de deux parties interconnectées.

– La première est constituée d’œuvres (principalement des projections audiovisuelles) des cinq artistes susmentionnés, originaires de diérentes régions du monde: Adel Abidin est

irako-finlandais, Dia Azzawi est irakien et basé au Royaume-Uni, Noor Abed et Noor Abuarafeh sont palestiniennes et Héla Ammar est tunisienne.

– La seconde consiste en une installation interactive intitulée Anthem, une “scène” installée au milieu de la galerie comportant des instruments de musique. Cette installation sera animée par des représentations en live qui permettront aux interprètes de jouer l’hymne de la manière de leur choix.

un riche programme public est prévu (à consulter sur En plus de l’exposition,(à consulter sur la page facebook B7L9 Art Station ) comprenant des performances et une table ronde sur les thèmes de l’exposition. La table ronde L’hymne ociel tunisien : Contextes et lectures aura lieu le samedi 28 janvier 2023 à 15h30 à la station d’art B7L9, avec la participation de Hamdi Makhlouf (musicien et musicologue), Anis Meddeb (musicien et musicologue), et Manel Choukani (musicologue), qui exploreront un certain nombre de questions autour de l’hymne national Humāt al-Hima.

Le vernissage de l’exposition collective Defenders of the Homeland se tiendra vendredi 27 janvier à 17h à la Station d’art B7L9 sis Bhar Lazreg, Tunis. Elle est accessible du 27 janvier au 26 février 2023, du mercredi au dimanche, de 11 heures à 19 heures.

Tekiano