La grève du transport en Tunisie reportée au 15 et 16 mars 2023

La grève du transport en Tunisie prévue cette semaine a été reportée pour les journées du 15 et 16 mars 2023. La fédération générale du transport relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé le report de la grève dans le secteur du transport prévue aujourd’hui et demain (25 et 26 janvier 2023) au 15 et 16 mars prochain.

L’annulation a été décidée à l’issue d’une séance de négociations tenue au siège du ministère des affaires sociales qui s’est poursuivie jusqu’à mercredi à l’aube.