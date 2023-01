Mezzo devient SoMezzo : le partenaire de la Relation Client Sur-Mesure s’offre une nouvelle identité

Mezzo devient SoMezzo ! Fort de ses valeurs et de l’attachement de ses collaborateurs à la marque, le partenaire de la Relation Client Sur-Mesure s’offre une nouvelle identité visuelle soulignant sa volonté de changement dans la continuité.

Ce nouveau logo SOMezzo qui traverse le temps, se veut la fusion de plusieurs équilibres ternaires :

– Les 3 valeurs de l’entreprise : Intégrité, Excellence opérationnelle et Engagement managérial.

– Les 3 acteurs de cet équilibre : Les collaborateurs, les clients et les clients de leurs clients

– Les 3 fondamentaux de notre métier : Les femmes et les hommes, les processus et les technologies.

Crée en 2005, cette ancienne filiale du Groupe 3SI reprise en 2017 par ses managers est un partenaire incontournable dans la gestion externalisée de la relation clients omnicanal via ses centres Français et Tunisien.

La volonté de son dirigeant Christophe Bouyssonnade est de poursuivre le chemin tracé depuis sa reprise tout en se projetant vers l’avenir.

Portée par l’adhésion et l’attachement à la marque de l’ensemble des collaborateurs, SoMezzo tient à préserver les liens forts tissés avec ses clients depuis de nombreuses années et travailler ainsi ensemble à une nouvelle évolution visant à répondre aux besoins de tous ses acteurs tout en préservant son ADN.

Communiqué