Campagne StrongPity, d’espionnage ciblant les utilisateurs d’Android identifiée par ESET Research 

Une campagne StrongPity, une campagne d’espionnage ciblant les utilisateurs d’Android a été identifiée par ESET Research. En effet, les chercheurs d’ESET, 1er éditeur Européen de solutions de sécurité, ont identifié une campagne StrongPity active distribuant une version “trojanisée” de l’application Telegram.

Active depuis novembre 2021, la campagne a distribué une application malveillante via un site Web se faisant passer pour Shagle – un service de chat vidéo aléatoire qui fournit des communications chiffrées entre inconnus.

Contrairement au site Shagle authentique entièrement disponible sur le Web et qui n’offre pas d’application mobile officielle, le copie du site ne fournit qu’une application Android à télécharger et aucun streaming sur le Web n’est possible.

Cette porte dérobée StrongPity possède diverses fonctionnalités d’espionnage : ses 11 modules déclenchés dynamiquement sont responsables de l’enregistrement des appels téléphoniques, de la collecte des messages SMS, des listes des journaux d’appels, des listes de contacts, et bien plus encore.

Ces modules sont documentés pour la toute première fois. Si la victime accorde les services d’accessibilité de l’application malveillante StrongPity, l’un de ses modules aura également accès aux notifications entrantes et pourra exfiltrer les communications de 17 applications telles que Viber, Skype, Gmail, Messenger ainsi que Tinder.

Pour plus d’informations techniques sur l’attaque du groupe StrongPity, consultez l’article « StrongPity espionage campaign targeting Android users » sur WeLiveSecurity.

