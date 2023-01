Elections Législatives en Tunisie : 262 candidats en lice dimanche, verra t-on un taux de participation plus élevé?

Le second tour des Elections Législatives en Tunisie est prévu pour dimanche 29 janvier 2023 dans plusieurs établissements éducatifs et administratifs aménagés pour accueillir les votants. L’ISIE a aménagé 4222 centres et 10 mille 012 bureaux de vote en Tunisie. Le nombre total d’agents mobilisés s’élèvera à 40 mille 594 personnes.

Appelés à renouveler la composition de l’Assemblée des représentants du peuple, les tunisiens auront à choisir dimanche parmi 228 candidats et 34 candidates, répartis sur 131 circonscriptions électorales, en lice pour faire partie du parlement tunisien, dissous en mars 2022.

Les Tunisiens ont largement boudé les urnes lors du premier tour du 17 décembre 2022. En effet, selon les résultats définitifs du 1er tour des élections, le taux de participation des électeurs s’est établi à seulement 11,22% (contre 41,3% lors des élections parlementaires de 2019).

Selon le président de l’Instance des élections Farouk Bouasker, ce taux ” modeste mais pas honteux ” s’explique par la transparence du scrutin et la fin de pratiques frauduleuses telles que l’achat des voix et les financements douteux.

S’agissant des résultats, 23 candidats dont 3 femmes ont remporté des sièges parlementaires lors du 1er tour qui n’a pas tranché définitivement le sort de cette échéance électorale dans 131 circonscriptions.

Le second tour de cette course électorale, dernier tournant de la feuille de route annoncée en décembre 2021 par le président de la République Kaïs Saïed, se déroulera ainsi dans 131 circonscriptions électorales.

Le nombre des électeurs concernés par le vote (inscrits dans les 131 circonscriptions électorales restantes) est de l’ordre de 7,8 millions (7 millions 853 mille 447 électeurs), dont 2,05 millions (2 millions 25 mille 498 électeurs) inscrits automatiquement dans le registre électoral. Le nombre des électeurs qui se sont présentés volontairement pour s’inscrire s’élève à 5,8 millions (5 millions 827 mille 949 électeurs).

Toujours selon les données de l’ISIE, 51% des électeurs potentiels sont des femmes alors que la tranche d’âge dominante dans les rangs des électeurs est celle comprise entre 26 et 45 ans.

La plupart des candidats sont de la tranche d’âge entre 46 et 60 ans (49,2%). Le pourcentage des jeunes âgés entre 30-45 ans s’élève à 38,9%

La proclamation des résultats préliminaires du second tour est prévue pour le 1 février 2023. Nous connaitrons la composition du nouveau Parlement Tunisien le 4 mars 2023.

Tekiano