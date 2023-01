L’ONG I Watch organise la manifestation Integrity Mall 2023 les 4 et 5 Février à la cité de la culture de Tunis. I WATCH propose durant ces deux journées la plus grande conférence sur l’anti-corruption en Tunisie. Elle vise à fournir un espace d’analyse et de débat sur les nouvelles approches dans la lutte contre la corruption en Tunisie.

Pour cette édition, l’Integrity MALL sera un espace social et solidaire, inclusif, et accessible pour les personnes ayant un handicap. L’espace sera accessible de 9h à 17h30.

I Watch informe que cette sixième édition vous propose un programme diversifié en terme de sessions et de nombreux ateliers interactifs sur des sujets traitants la lutte contre la corruption en Tunisie.

Programme de Integrity Mall 2023 les 4 et 5 février :

Parmi les sujets qui seront traités, il y’aura la gestion des déchets en Tunisie, la crise économique et le secteur banquier, les finances publiques, la gouvernance du secteur de la santé, le décret 54 et la liberté d’expression, un dialogue ouvert avec la société civile et une panoplie d’autres thématiques.

Au programme également des performances de rap, des pièces de théâtre, du Break Dance en plus des finales du Moot Court et d’autres compétitions artistiques et académiques.

Un espace pour les enfants sera aménagé en plus d’une exposition de photos et de bandes dessinées liés au thème de la manifestation.

