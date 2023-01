La radio BBC Arabic arrête d’émettre après 85 ans de diffusion

BBC Arabic , la célèbre radio arabe de la BBC, qui a accompagné des générations d’auditeurs partout dans le monde cesse sa diffusion en ce vendredi 27 janvier 2023, après 85 ans de mise en antenne. On ne va plus entendre “Huna London” ” Ici Londres”, la célèbre phrase avec laquelle les présentateurs commençait leurs émissions et on pouvait identifier la radio.

Le relais arabe de la BBC , British Broadcasting Corporation, arrête sa diffusion après 85 ans de service emportant avec elle un véritable pan de l’histoire. Ce fut la radio qui a été suivie de près par les auditeurs arabophones afin de suivre notamment l’évolution des deux grandes guerres mondiales.

La première émission de la station arabe a été diffusée à 16 h 45 (heure de Londres) un certain 3 janvier 1938, alors que l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste diffusaient de la propagande sur les ondes arabes au sujet de la présence et des intérêts britanniques dans le Golfe et au Moyen-Orient.

Par la suite, la radio BBC a couvert la Seconde Guerre mondiale, la crise de Suez de 1956, les nombreuses guerres arabo-israéliennes, les soulèvements palestiniens, l’invasion de l’Irak et les manifestations généralisées qui ont éclaté dans la région en 2011…

Le contenu en arabe de la radio BBC continuerait néanmoins d’être produit via une plateforme numérique et sur les réseaux sociaux.

I.D.