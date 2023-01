Voici 3 nouveautés de Netflix à regarder ce week-end

Après une longue semaine de travail, d’études ou de responsabilités, comme tout le monde, vous attendez toujours le week-end pour vous détendre et oublier le stress. Parmi les activités qui vous permettent de le faire, sans doute regarder des séries.

C’est pour cette raison qu’on vous recommande 3 séries populaires sur Netflix à regarder ce weekend :

1/ Ginny & Georgia (saison 2) :

C’est une bonne nouvelle pour les supporters de Brianne Howey et Antonia Gentry qui pourront les rencontrer, après deux ans d’attente à cause de la crise sanitaire, dans leurs rôles respectifs pour la seconde saison de Ginny & Georgia.

Pour rappel, la saison 1 s’est terminée avec un grand suspense où Ginny s’était enfuie après sa découverte et le mariage de Georgia qui a été mis en attente.

2/ Kaléidoscope :

Cette série vous promet de changer votre manière de binge-watcher en vous permettant de regarder votre série dans l’ordre que vous souhaitez, c’est-à-dire choisir l’épisode avec lequel vous voulez commencer.

Les fans d’anthologies de cambriolages, d’énigmes et de thrillers policiers vont adorer cette série.

Des voleurs professionnels se donnent pour mission d’ouvrir un coffre-fort, et ils vont faire face à l’équipe de sécurité d’entreprise la plus puissante du monde et surtout aux agents du FBI.

3/ The Pale Blue Eye :

Il s’agit d’un film policier adapté du roman de Louis Bayard qui s’adresse à de véritables passionnés du genre. L’histoire nous embarque en 1830 dans un thriller qui a sans aucun doute tout à vous faire plaisir.

Ce film parle aussi des coins les plus sombres du cœur de l’homme.